Нюсрет Омаров поздравил многодетную семью из Махачкалы с Днём защиты детей

Врио Председателя Правительства республики Нюсрет Омаров поздравил многодетную семью из Махачкалы с Днем защиты детей.

Это семья 15-летней Алжанат Гаджиевой, которая загадала желание на «Елке желаний». Открытку с желанием девочки снял с елки Нюсрет Омаров, и на Новый год она получила в подарок телевизор.

«Нам, взрослым, он напоминает о том, что мы несем большую ответственность за подрастающее поколение и наша задача сделать так, чтобы каждый ребенок ежедневно чувствовал любовь, заботу и внимание к себе и своим пробелам. И когда ты помогаешь ребенку с ограниченными возможностями, то прежде всего сам становишься лучше и задумываешься о каких-то вещах», – сказал Нюсрет Омаров.

Врио премьер-министра взял под контроль обеспечение семьи лекарствами.