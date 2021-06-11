Нужно расставить приоритеты развития АПК

Сергей Меликов отметил в интервью «Интерфаксу», что рост объемов валовой продукции сельского хозяйства до 141,4 млрд рублей — это во многом результат налаженной системной работы по развитию отрасли и ощутимой государственной поддержки, в первую очередь, со стороны федерального центра. И в то же время подчеркнул, что устойчивое развитие АПК республики в долгосрочной перспективе требует определения приоритетных направлений развития с учетом изменяющихся условий внутренней и внешней среды, что и обусловливает необходимость определения точек роста.

Республика Дагестан – самодостаточный регион по всем отраслям АПК. И очень важно в современной острой конкурентной борьбе выйти для реализации своей продукции на устойчивые и надежные рынки сбыта не на год, два, а на долгосрочную перспективу как внутри Российской Федерации, так и на ближнем и дальнем зарубежье. Экологически чистая продукция сельского хозяйства Дагестана очень даже затребована и имеет спрос в ближнем зарубежье.

Тщательно проанализировав и определив приоритеты развития АПК, мы добьемся большего экономического роста и отдачи. А народ Дагестана трудолюбивый и предприимчивый.

Абдурахман Манафов, зам.гл.редактора «Вести Агула»