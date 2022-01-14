Нужно обязательно вакцинироваться и соблюдать требования по QR-кодам, как бы это было некомфортно

Сергей Меликов, призывая муниципалитеты не снижать темпы вакцинации и уровень тестирования на COVID-19, заявил, что главной целью при этом является не достижение определенных показателей, а формирование достаточного уровня коллективного иммунитета и сохранение здоровья и жизней людей. С этой же целью в Дагестане как и во всей стране и в мире в целом, продолжают действовать требования к QR-кодам.

Составлением протоколов, штрафами в широком смысле эту задачу не решить. Нам самим нужно осознать всю опасность распространения этой многоликой инфекции. Сегодня «омикрон», завтра может еще более опасная разновидность COVID-19. Нужно обязательно вакцинироваться и соблюдать требования к QR-кодам, как бы это было некомфортно. Это ради нашего же здоровья.

Радует, что в числе стабильных территорий отмечается и родной мне Агульский район.

Абдурахман Манафов, зам. гл. редактора «Вести Агула»