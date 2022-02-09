Нужно и вакцинироваться, и ревакцинироваться

QR-код положен и вакцинированным, и переболевшим. Но во времена «омикрона» вновь возникают вопросы: можно ли идти на ревакцинацию?

Специалисты рекомендуют и объясняют. При двухкомпонентной вакцине код появляется после второй дозы, а при использовании «Спутника Лайт» — спустя 21 день после прививки. Переболевшие — в течение трех дней после выздоровления. При условии, что диагноз COVID-19 был подтверждён официально, а врач зафиксировал факт выздоровления.

Ревакцинированные получают обновление в сертификате. Для двухкомпонентной вакцины — после второй прививки, для однокомпонентной — после первой. Если прошло больше года со дня предыдущей вакцинации или выздоровления, QR-код станет активным через 21 день.

Пройти вакцинацию рекомендуется примерно через полгода после выздоровления от коронавируса. Но, если вы не болели COVID-19, то вакцинация возможна уже через две недели после перенесенного острого респираторного заболевания.

И вакцинация, и ревакцинация — это безболезненные процедуры, и мы будем застрахованы от этой непредсказуемой болезни. Неизвестно, как этот вирус проявит себя в дальнейшем.

Так будем же благоразумны: будем и вакцинироваться, и ревакцинироваться.

Абдурахман Манафов, зам.гл.редактора «Вести Агула»