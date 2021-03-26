Вопросы снятия ограничений на работу банкетных залов обсудили под руководством Сергея Меликова. Открытие банкетных залов для торжеств без соблюдения санитарных норм и требований Роспотребнадзора неминуемо повлечет за собой негативные последствия распространения коронавирусной инфекции. Здесь нужен контроль со стороны Роспотребнадзора и надзорных органов. Рекомендую ограничить количество приглашенных по размеру площади зала, соблюдать дистанцию размещения столов, количество гостей за один стол и т.д. Естественно, необходимо обеспечение антисептичекими средствами, соблюдение гигиены как гостями, так и обслуживающим персоналом.

Абдурахман Манафов, заместитель главреда «Вести Агула», член Союза журналистов России