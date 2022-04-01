Нурбаганд Нурбагандов прокомментировал выступление Сергея Меликова в НС РД

Депутат ГД РФ Нурбаганд Нурбагандов прокомментировал выступление Сергея Меликова перед депутатами Народного Собрания 30 марта 2022 года. Парламентарий отметил, что реализация всех тех мер, о которых говорил Глава Республики Дагестан, станут отправными точками роста экономики региона. «Согласен с тем, что сегодня в условиях несколько сдерживающих развитие экономики нашей страны негативных факторов, и, в первую очередь, санкционного давления на Россию со стороны проамериканской коалиции мы должны ещё больше объединить наши усилия для обеспечения дальнейшего поступательного развития республики», — сказал Нурбаганд Нурбагандов.

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