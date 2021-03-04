Нурбаганд Нурбагандов привился от коронавируса

Жители Сергокалинского района как и все дагестанцы подключились к борьбе с коронавирусом. В муниципалитете уже с февраля привились сто восемьдесят пять человек.

Не остался в стороне и отец Героя России. Нурбаганд Нурбагандов считает вакцину эффективной и выступает за создание коллективного иммунитета, чтоб обезопасить жителей республики.

Он просит проживающих в муниципальном районе не пренебрегать советами врачей и проведением вакцинации, потому что это единственное средство профилактики опасного вируса.