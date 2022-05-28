Антитеррор

Нурбаганд Нурбагандов поприветствовал участников всероссийского антитеррористического форума

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Депутат Госдумы РФ VIII созыва, зампредседателя Комитета Госдумы по просвещению Нурбаганд Нурбагандов принял участие в торжественном открытии форума «Современные системы безопасности — Антитеррор 2022». Он отметил важность подобных мероприятий в обмене действенным опытом.

Дагестан на данном мероприятии представил начальник отдела обеспечения деятельности аппарата Антитеррористической комиссии РД Ашамаев Ашама, сотрудник Минобрнауки РД Мухумагазиев Газимагомед, директор Сергокалинской школы N2 Абдурагимова Индира.

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