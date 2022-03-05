Нурбаганд Нурбагандов и Султан Хамзаев выразили президенту страны слова поддержки

Депутаты от Республики Дагестан в очередной раз высказали слова поддержки позиции Президента РФ Владимира Путина от лица дагестанцев. Поделился своим мнением и депутат Нурбаганд Нурбагандов: «Пока у нас есть такие люди, как Прохоренко, Романов, Филипов, Магомед Нурбагандов, нас не победить никому. Поэтому сегодня обращаюсь как отец, который потерял своего сына, к брату нашему Энгельсу, который тоже потерял сына: брат, держись. Победа будет за нами. А ребятам нашим, что сейчас в Донбассе, хочу сказать, как сказал Магомед – работайте, братья!».

В их числе и Султан Хамзаев. «Владимир Владимирович вчера очень грамотно и четко сказал, что будучи русским человеком, видя такой героический мужской поступок нашего земляка, Нурмагомеда Гаджимагомедова, он хочет считать себя дагестанцем, чеченцем, осетином, – то есть частью нашей большой многонациональной семьи. И, самое главное, чтоб мы были вместе, и одним единым фронтом выступали за суверенитет и защиту нашей России, в ее широком понимании», – подчеркивает Хамзаев.