Нурбаганд Нурбагандов: Главное для Дагестана — это чувство единой семьи

Нурбаганд Нурбагандов выступил с комментариями после совещания Владимира Путина с властями Дагестана по ситуации с распространением коронавируса. Нурбаганд Нурбагандов выступил с комментариями после совещания Владимира Путина с властями Дагестана по ситуации с распространением коронавируса.

Нурбагандов согласился, что обстановка очень сложная и данные поручения министерствам и ведомствам он считает необходимыми для скорейшей стабилизации ситуации.

В Дагестане в кратчайшие сроки планируют построить инфекционную клинику и медицинский центр на 200 мест от Минобороны.

Нурбагандов призвал дагестанцев к единству, отметив, что «надо сделать все, чтобы сберечь друг друга».