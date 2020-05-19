Общество

Нурбаганд Нурбагандов: Главное для Дагестана — это чувство единой семьи

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Нурбаганд Нурбагандов выступил с комментариями после совещания Владимира Путина с властями Дагестана по ситуации с распространением коронавируса.

Нурбагандов согласился, что обстановка очень сложная и данные поручения министерствам и ведомствам он считает необходимыми для скорейшей стабилизации ситуации.
В Дагестане в кратчайшие сроки планируют построить инфекционную клинику и медицинский центр на 200 мест от Минобороны.
Нурбагандов призвал дагестанцев к единству, отметив, что «надо сделать все, чтобы сберечь друг друга».

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