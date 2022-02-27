НТВ объявляет о новом кастинге программы «Ты супер!» — 6 сезон

Участие в проекте – это шанс заявить о себе на широкую аудиторию, возможность поработать с лучшими педагогами страны, получить незабываемые впечатления, завести новых друзей и познакомиться со своими кумирами.

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

Выявление и всесторонняя поддержка талантливых детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в государственных, приемных и опекунских семьях. Освещение творчества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в средствах массовой информации. Создание условий для творческого самовыражения личности детей и юношества, их самореализации. Предоставление участникам конкурса возможности дальнейшего выхода на сценические площадки.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:

1 этап: заочный отборочный тур

2 этап: г. Москва

УЧАСТНИКИ КОНКУРСА

Талантливые ребята, обладающие незаурядными вокальными способностями и проживающие в детских домах, в приемных и опекунских семьях, а также дети, которые из-за сложной семейной ситуации находятся в школах-интернатах. В проекте могут принять участие дети из России, СНГ и стран Балтии. Возраст участников от 7 до 18 лет (включительно).

ПРИЕМ ЗАЯВОК НА КОНКУРС до 15.05.2022 г.

Мы знаем и соблюдаем законы РФ, вся личная информация не подлежит разглашению.

ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ ПОПАСТЬ НА КАСТИНГ:

ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ:

Имя

Фамилия

Возраст

Область, город, населенный пункт

Социальный статус (опека, детский дом, приемная семья)

ФИО представителя ребенка

Электронная почта представителя ребенка

Мобильный телефон представителя ребенка

Стационарный (городской) телефон представителя ребенка

Скайп

Биография ребенка

Характеристика ребенка (кратко опишите характер ребенка):

С какого возраста ребенок занимается вокалом и где

Если участвовал в конкурсах, укажите в каких. Каких результатов ребенок добился:

Чем еще увлекается, помимо вокала:

Кумиры российские певцы:

Кумиры российские актеры:

Кумиры российские спортсмены:

Другие кумиры:

Главная мечта ребенка:

Кем хочет стать в будущем:

ОТПРАВИТЬ ЗАЯВКУ

Заполнить анкету. Снять видео с коротким представлением ребенка (например): «Я Иван Иванов, живу в Вологде в детском доме/интернате/приемной семье/под опекой бабушки. Мне 10 лет. Пою с 7 лет. Далее немного рассказать о себе». Прикрепить видео к заявке. Сделать видеозапись исполнения песни, лучше нескольких песен. Можно прислать записи выступлений, снятых на конкурсах. Прикрепить видео к заявке. Отправить заполненную заявку на сайте НТВ https://www.ntv.ru/peredacha/Super/texts/76140/

Вариант 2: Отправить анкету и видео на почты vorontsova — tv @ mail . ru , eliseeva55@yandex.ru

Вариант 3: Если ваше видео большого объема и его не получается прикрепить к письму, то всё загрузите на любой удобный для вас виртуальный диск (Яндекс, Google, Mail.ru и т.д.) видео с исполнением песен (не менее двух), видео с представлением участника и анкету.

Отправить письмо с ссылкой на загруженные материалы на адреса

vorontsova-tv@mail.ru , eliseeva55@yandex.ru

В письме необходимо указать: имя, город и возраст участника. Обязательно контактный номер мобильного телефона и адрес электронной почты, чтобы мы могли связаться с Вами, если материалы не открываются.

Во всех письмах, которые Вы нам пишите, указывайте ОБЯЗАТЕЛЬНО Имя Фамилию ребенка, возраст, город, контактные телефоны представителя и адрес электронной почты. Даже если вы пишите повторно. Без этого невозможно понять, кто пишет, так как ежедневно мы получаем несколько десятков писем. В теме каждого письма обязательно писать: Ты супер! Фамилия Имя ребенка. (пример: Ты супер! Маша Петрова)

Анкету и ссылки на видео необходимо присылать в одном письме. Сопоставить видео и анкеты из разных писем или папок из-за большого объема невозможно. Видео должны быть названы именем ребенка.

Результаты удаленного отборочного тура будут известны в июне 2022 г. Все, кто пройдет кастинг, будут приглашены нашими сотрудниками лично по телефону.

Мы приносим свои извинения, что не сможем лично сообщить результаты кастинга всем, кто подавал заявку. Если в июне Вам не позвонили наши сотрудники и не сообщили о том, что мы ждем Вас в Москве, значит, к сожалению, в этот раз мы не увидимся. Это не означает, что Ваш ребенок не обладает талантом, просто на данный момент, по мнению педагогов, кто-то оказался чуть сильнее. Нужно продолжать заниматься вокалом дальше. Вполне возможно, что мы встретимся в следующем сезоне.

Обратите внимание, что подача заявки не означает, что вы уже приняты. Чтобы не травмировать и не расстраивать ребенка, преподнесите подачу заявки, как приключение. Если ребенок маленький и очень впечатлительный, не сообщайте до итогов отборочного тура о том, что Вы подаете заявку на конкурс.

Спасибо. Ждем Ваших заявок!

Продюсер проекта Воронцова Елена — 8-916-846-35-33

Продюсер проекта Елисеева Юлия — 8-903-722-61-69