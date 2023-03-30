НС РД объявило о начале приема заявок от кандидатов в члены Общественной Палаты Республики Дагестан

«Сегодня Народным Собранием Республики Дагестан объявлено о начале приема заявок от кандидатов в члены Общественной Палаты Республики Дагестан 8 состава.

С учетом новых запросов и вызовов полагаю, что обновление состава Общественной Палаты Дагестана своевременно и необходимо.

Надеюсь, что при формировании Общественной Палаты РД не окажутся в стороне и ветеранские организации, потому что вопросы ветеранов боевых действий сегодня актуальны как никогда и требуют внимания как руководства республики, так и гражданского общества. Координационный Совет обязательно будет выдвигать своего представителя.

Не менее важным направлением деятельности нового состава Общественной Палаты РД мне видится в усилении патриотической работы с молодежью. Ветеранские организации участников и инвалидов афганских событий уделяют и будут уделять этому большое внимание», — сообщил на своей странице в телеграм председатель координационного Совета ветеранских организаций, участников и инвалидов афганских событий, семей погибших Магомед Арипов.