Новым руководителем ЦУР в Дагестане стал Ислам Мусаев

Коллективу ЦУРа его представил заместитель руководителя Администрации Главы и Правительства Дагестана – начальник Управления информационной политики и пресс-службы Главы РД Рашид Акавов.

Ранее Ислам Мусаев возглавлял один из отделов Управления информационной политики и пресс-службы Главы РД. До этого работал в республиканском МФЦ, благодаря его работе в том числе МФЦ Дагестана побеждал в различных конкурсах и был признан лучшим в России.

Основной задачей ЦУРа является обеспечение обратной связи между населением и властью: центр выявляет проблемные вопросы граждан и обеспечивает оперативное реагирование со стороны органов власти.

«В приоритете – повышение скорости реагирования органов власти на обращения граждан в социальных сетях. Планируем активно заниматься популяризацией самих сервисов обратной связи и доведением релевантной информации до граждан: от доступных выплат и льгот до опровержений недостоверной информации. Отдельное внимание будем уделять повышению квалификации работников органов власти по работе с интернет-коммуникациями», – прокомментировал первоочередные задачи Ислам Мусаев.