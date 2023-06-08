Новый водовод «Чиркей-Махачкала-Каспийск» обеспечит качественной питьевой водой свыше 900 тысяч человек

Такие цифры привел министр строительства и архитектуры, ЖКХ Дагестана Артур Сулейманов на заседании Правительства РД, говоря о реализации инфраструктурных проектов за счет инфраструктурных бюджетных кредитов.

Он озвучил, что все инфраструктурные проекты дадут социально-экономический эффект, в частности положительно скажется на:

поступления дополнительных налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Республики Дагестан; позволят привлечь внебюджетные инвестиций в экономику республики;

обеспечит питьевой водой, соответствующей нормативным требованиям более 900 тысяч человек;

увеличится ввод жилья площадью 2 373,65 тысяч квадратных метров; будут созданы 11 423 новых рабочих места.