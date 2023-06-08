Новый водовод «Чиркей-Махачкала-Каспийск» обеспечит качественной питьевой водой свыше 900 тысяч человек

Плановое Заседание Правительства Республики Дагестан состоялось сегодня, 8 июня, под руководством главы республиканского кабинета министров Абдулмуслима Абдулмуслимова.

Первым на повестку дня был вынесен вопрос о реализации инфраструктурных проектов за счет инфраструктурного бюджетного кредита в Республике Дагестан в 2023 году.

Открывая работу заседания, глава кабмина напомнил, что в 2021 году в своем послании Федеральному Собранию Президент страны Владимир Путин поддержал инициативу по предоставлению инфраструктурных бюджетных кредитов и облигаций на развитие регионов.

Как пояснил Абдулмуслимов, основная цель – обеспечить регионы страны всеми необходимыми ресурсами для развития, в числе которых есть льготный заем средств под минимальный процент на длительный срок. Инфраструктурные бюджетные кредиты выдаются регионам по ставке не более 3% годовых и сроком погашения – до 15 лет. Такое финансирование получают регионы России для создания масштабных и значимых проектов.

«По результатам отбора инфраструктурных проектов Правительственной комиссией по региональному развитию РФ одобрено предоставление из федерального бюджета 2 инфраструктурных бюджетных кредита на общую сумму 14,1 млрд рублей на проектирование и строительство в Дагестане: магистрального водовода Чиркей – Махачкала – Каспийск в рамках инвестпроекта

«Строительство микрорайона «Лазурный берег» в г. Махачкале и инженерной инфраструктуры в рамках реализации инвестпроекта на территории Карабудахкентского района.

Необходимо выполнить данную работу качественно и в срок», — нацелил Абдулмуслимов.

По его словам, реализация данных инфраструктурных проектов обеспечит социально-экономический эффект, характеризующийся созданием значительного числа новых рабочих мест, привлечением дополнительных инвестиций в экономику республики, поступлением дополнительных налоговых и неналоговых доходов.

Более детально о проводимой работе в этом направлении доложил министр строительства, архитектуры и ЖКХ РД Артур Сулейманов.

Он рассказал, что инфраструктурный бюджетный кредит, полученный на проектирование и строительство инженерной инфраструктуры в рамках комплексного инвестразвития Карабудахкентского района, решением Правительством РД совместно с федеральными органами исполнительной власти перераспределен на обеспечение расходов на проектирование и строительство напорной нитки от ГКНС-6 до канализационных очистных сооружений г. Каспийска в рамках расширения и реконструкции (II очереди) системы канализации в г. Махачкале.

Говоря о реализации проекта по строительству водовода Чиркей-Махачкала-Каспийск, Сулейманов сообщил, что проект включает в себя 6 этапов.

«Ввод объекта в эксплуатацию планируется осуществить в 2025 году единым комплексом. По состоянию на сегодняшний день поставлено 1,78 из 78 км трубы (2,28 %). Рисков неосвоения средств инфраструктурного бюджетного кредита не видится.

Реализация всех указанных проектов позволит Дагестану обеспечить питьевой водой, соответствующей нормативным требованиям, более 903 тысяч человек. Ввод объектов благоприятно скажется на акватории Каспийского моря вследствие прекращения сброса в него неочищенных сточных вод и снижения негативного воздействия.

Также благодаря этому мы сможем привлечь внебюджетные инвестиции в экономику республики, создадим 11 423 новых рабочих мест с возведением жилья площадью 2 373,65 тыс.кв.м», — сказал Сулейманов.

Подводя итоги заседания, Абдулмуслим Абдулмуслимов поручил Минстрою РД продолжить во взаимодействии с Минстроем России, ПАО «Фонд развития территорий» и АО «ДОМ. РФ» работу по реализации инвестпроекта «Строительство микрорайона «Лазурный берег» в г. Махачкале, Приморский район» в рамках комплексного развития территории и разрабатываемого мастер-плана Махачкалинско-Каспийской агломерации.