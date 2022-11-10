Здравоохранение

Новый удар по вирусу

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Новая коронавирусная инфекция, несмотря на предпринимаемые меры, продолжает представлять опасность для людей. Именно поэтому наши медики прилагают все усилия по защите граждан, используя новые методы борьбы с COVID-19. А самым главным оружием против этого коварного вируса является вакцина, которая не раз доказывала свою эффективность.

Недаром многие специалисты утверждали, что победить эту заразу можно лишь при наличии устойчивого коллективного иммунитета к вирусу, а добиться этого можно было двумя способами: либо все должны переболеть, либо привиться. Большинство из нас предпочли вакцинироваться и, как выяснилось, сделали правильный выбор.

Об эффективности отечественных препаратов и тогда, и сегодня говорят на самом высоком уровне. Каждый, кто хоть раз столкнулся с коронавирусом и его последствиями, обязательно воспользовался возможностью защитить себя. Не стоит забывать и о том, что необходимо по возможности избегать мест массового скопления людей, соблюдать правила личной гигиены, а при ухудшении самочувствия оставаться дома и сразу обратиться к врачу.

Сегодня в России вакцин для профилактики коронавирусной инфекции хватает, заявил министр здравоохранения страны Михаил Мурашко. Он призвал население прививаться и ревакцинироваться против COVID-19, отметив, что вакцинация позволяет спасать жизнь и здоровье людей, сообщают РИА Новости. Напомним, что ранее глава государства Владимир Путин поддержал призыв губернатора Самарской области Дмитрия Азарова о повторной вакцинации.

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Житель Каспийска Нурутдин Камилов прошёл процедуру ревакцинации месяц назад и советует землякам последовать его примеру.

– С самого начала пандемии я был убеждён в том, что мы можем вернуться к привычному образу жизни только путём вакцинации. Мой отец часто рассказывал, как в Советском Союзе боролись с серьёзными заболеваниями. И главным оружием здесь, по его словам, всегда была вакцина. Поэтому я с нетерпением ждал, когда в России разработают свою вакцину, хотел как можно скорее защитить себя и близких.

Все мы видели, что творилось в ходе первой пандемийной волны, – было очень много заболевших и умерших. Слава богу, самое страшное позади, сегодня я и моя семья чувствуем себя защищёнными. Кроме того, ревакцинировались мои родители и родители супруги, – рассказал мужчина.

Тем временем в ряде стран сообщают о появлении нового подварианта омикрон-штамма коронавируса.

– Предварительные лабораторные исследования в Азии показывают, что подвариант BQ.1 обладает способностью в значительной степени уклоняться от ответа иммунной системы. Однако, согласно ограниченным данным, доступным в настоящее время, нет доказательств того, что BQ.1 связан с повышенной тяжестью инфекции по сравнению с циркулирующими вариантами омикрон-штамма BA.4/BA.5, – отмечают эксперты Европейского центра профилактики и контроля заболеваний.

Следовательно, необходимо сохранять бдительность в отношении коронавируса.

– Страны должны продолжать отслеживать показатели заболеваемости, особенно среди людей в возрасте 65 лет и старше. Следует учитывать и такие показатели, как госпитализация и заполняемость отделений интенсивной терапии, а также смертельные случаи, – говорит руководитель центра А. Аммон.

По её словам, вакцинация против COVID-19 остаётся приоритетной, особенно в группах, которые наиболее подвержены риску тяжелого заболевания: лица старше 60 лет, люди с ослабленным иммунитетом, сопутствующими заболеваниями и беременные женщины. Добавим, что Всемирная организация здравоохранения сегодня совместно с партнерами отслеживает более 300 подвариантов омикрон-штамма.

– Еженедельно сообщается о миллионах случаев заражения COVID-19 по всему миру, но контроль за распространением вируса снизился. Проводится всё меньше тестов, сокращается секвенирование. Вакцинация была и остается эффективным методом в борьбе с коронавирусом, – подчеркнула эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове.

Источник: https://dagpravda.ru/obshestvo/novyj-udar-po-virusu/

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