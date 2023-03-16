Новый цех для производства стеклотары появится в Дагестане

Глава кабмина республики Абдулмуслим Абдулмуслимов ознакомился с ходом реализации инвестпроекта, инициируемого ООО «Дагестан Стекло Тара» в Дагестанских Огнях.

Проектом предусматривается строительство современной стекловаренной печи и установку современного оборудования для выпуска высококачественной продукцию в объеме 160 тонн стекломассы в сутки и 144 млн шт. стеклотары в год. Закупаемое оборудование не имеет аналогов в России.

Предприятие будет выпускать облегченную стеклянную тару с повышенной прочностью, что обеспечит стабильно высокий спрос на производимую продукцию.

Планируется создать 172 рабочих места.

Общий бюджет инвестпроекта составит более 1,7 млрд рублей.

Планируемый запуск производства намечен на первый квартал 2024 года.