Экономика

Новый терминал аэропорта Махачкалы посетили Михаил Мишустин и Сергей Меликов

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Строительство нового терминала международного аэропорта города Махачкалы оценили Сергей Меликов и Михаил Мишустин. Строительные работы на данном объекте уже на стадии завершения, однако, сохраняется необходимость улучшения взлетно-посадочной полосы. Председатель Правительства РФ указал на необходимость включения реконструкции аэропорта в комплексный план развития магистральной инфраструктуры. На проведение необходимого комплекса работ в данном направлении, средства будут выделены из федерального бюджета. Ввод в эксплуатацию нового терминала позволит увеличить пассажиропоток до двух с половиной миллионов человек. По словам Премьер-министра РФ, хороший аэропорт будет способствовать развитию туристической сферы региона.

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