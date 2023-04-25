Новый сезон проекта «Цифровой ликбез» будет запущен по всей стране

При поддержке Минпросвещения России и Минцифры России будет запущен новый сезон Всероссийского просветительского проекта в сфере цифровой грамотности и кибербезопасности «Цифровой ликбез», реализуемого в поддержку федеральных проектов «Развитие кадрового потенциала ИТ-отрасли» и «Информационная безопасность». Это третий сезон проекта в текущем учебном году.

Будут подготовлены пять новых роликов об авторских правах, сетикете, балансе реальной и цифровой жизни.

По словам директора Департамента развития цифровых компетенций и образования Минцифры России Татьяны Трубниковой, данные материалы смогут использовать родители школьников и педагоги.

Все материалы верифицированны Минпросвещения России.

«Уверен, эти знания очень пригодятся», — сказал гендиректор АНО «Цифровая экономика» Сергей Плуготаренко.