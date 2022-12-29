Новый сервис сократит время получения услуг

В Дагестане теперь юридические лица при их согласии смогут быстрее получать подходящие меры поддержки. Вся информация будет автоматически поступать от государственных органов. Не понадобится тратить время на предоставление необходимых сведений.

Комментируя это прогрессивное новшество, редактор республиканской газеты «Рутульские новости» Байрамбек Магомедов отмечает: «Данная цифровая услуга важна тем, что целевые госсубсидии и иная поддержка подобного плана будет доходить до главного его адресата — дагестанского (российского предпринимателя).

Если у юридического или физического лица в данной сфере экономики будет возможность как говорится, быстро оперативно вовлечься в систему своевременного реагирования на создающиеся возможности — то это и экономия времени (бюрократия и «посредники» максимально исключается тут), и доводка каждого бюджетного рубля до сельского труженика на земле».

Исключение более 50 пунктов из анкеты на получение кредита, сократит бюрократические проволочки, создающие существенные проблемы развитию частного бизнеса. Запущенный цифровой профиль предпринимателя и новый сервис, снимет многие вопросы, сдерживающие качественное получение услуг и намного ускорит время их получения.

Абдурахман Манафов, зам. гл. редактора газеты «Вести Агула»