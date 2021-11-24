Общество

Новый сайт РИА «Дагестан» поможет работе ЦУР

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Руководители ЦУР и РИА «Дагестан» встретились для обсуждения рабочих вопросов. В частности говорили об эффективной обратной связи с населением.

Руководитель ЦУР Дагестана Султан Абдуралимов рассказал о новых возможностях Центра и предстоящих планах.

Магомед Магомедов отметил, что ЦУР является организацией, которая сейчас необходима для установления качественной обратной связи между населением и органами исполнительной власти.

Магомедов также рассказал о новом РИА «Дагестан» и его дополнительных возможностях.

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