Новый руководитель Минздрава Дагестана сообщил об усиленной работе медорганизаций в праздничный период

Татьяной Беляевой, министром здравоохранения Дагестана, подписан приказ об усилении деятельности медучреждений на период новогодних праздников. Эта мера вынужденная по причине сохранения напряжённой ситуации с распространением коронавирусной инфекции в Дагестане. В медучреждениях будут принимать ковидных пациентов и в выходные дни, будет доступно круглосуточное КТ и ПЦР-исследование.

Под контролем ведомства находится и вопрос обеспеченности больных лекарствами.

Министерством здравоохранения Дагестана развёрнуто 4 537 коек в 58 медицинских учреждениях для инфицированных ковидом пациентов. На сегодняшний день на стационарном лечении пребывает 3 245 больных. Около двух тысяч лечится амбулаторно.