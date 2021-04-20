Новый подход без долгостроев

Завершив рабочую поездку по Южному Дагестану и, в частности по Агульскому району, делясь впечатлениями от увиденного по строительству новых социальных объектов и ремонту старых, Сергей Меликов отметил, что зачастую встречаются ошибки в проектировании и срывы сроков. А многие построенные объекты за ярким фасадом не имеют должного содержания.

Именно к таким объектам без содержания относятся ветхие здания сельской школы и детского сада в селе Хутхул. Сергей Меликов дал распоряжение подготовить предложения по строительству на этом месте нового модульного образовательного комплекса, который объединит учреждения как дошкольного, так и общего образования.

Этот новый подход, когда садик и школа в шаговой доступности друг от друга, во многом будет способствовать социальной адаптации детей из садика к школе, улучшению образовательного процесса.

Посетив в райцентре Тпигскую среднюю школу им.Ю.А.Гагарина, глава республики ознакомился с участком для строительства новой школы и распорядился в этом году подготовить проектно-сметную документацию и уже в следующем – начать строительство.

Хочется надеяться, что с новым подходом и под личным контролем главы республики в строительстве социально значимых объектов, у нас не будет долгостроев.

Абдурахман Манафов, зам.и.о.гл.редактора «Вести Агула»