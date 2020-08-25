Новый формат сельскохозяйственной ярмарки обсуждался на заседании Оперативного штаба республики по COVID-19

24 августа состоялось заседание Оперативного штаба республики по COVID- 19. Совещание состоялось под руководством премьер-министра Дагестана в режиме ВКС.

В ходе мероприятия был обговорен запуск пилотного проекта ярмарки с привлечением автолавок. Это мобильные торговые точки, которые будут располагаться на территории Исторического парка «Россия — моя история» в самом центре города Махачкалы.

Важно, что для сельхозпроизводителей, которые приобретают транспорт для торговли, предусмотрена возможность микрозаймов.

Артем Здунов подчеркнул, что производители должны получить доступ к продаже своей продукции. Для того, чтобы стать участником ярмарки, сельхозпроизводителям необходимо подать заявку в центр «Мой бизнес. Планируется, что ярмарка состоится до 10 ноября.