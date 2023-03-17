Новый ФАП — жителям села

«Модернизация первичного звена здравоохранения» — одно из приоритетных направлений Народной программы «Единой России».

В рамках этой программы в декабре 2022 года завершен капитальный ремонт трех ФАПов Тарумовского района, в том числе в селе Вышеталовке.

Отремонтированное здание ФАПа и внешне, и внутри удивляет чистотой.

Надежда Александровна Матюшенко трудится заведующей ФАПом в с.Вышеталовка уже 3 года.

«Я очень рада работать в таком здании. Все кабинеты – процедурный, смотровой, приемного покоя, детский — технически оснащены. Мы провели иммунизацию; на месте делаем забор крови и мазков. По понедельникам в пункт приезжает терапевт; по средам – Тарумовская выездная врачебная бригада. Всегда оперативно приезжает «Скорая».

Также хочу отметить, что в Вышеталовке дети прошли 100% иммунизацию против полиомиелита, «отказников» среди родителей не было!», — отметила Н.Матюшенко и сказала: «Хочу поблагодарить всех, кто подарил нам такой прекрасный ФАП – и Минздрав РД, и лично Татьяну Васильевну Беляеву, и строителей, а также администрацию МР «Тарумовский район», — сказала медицинский работник.

Слова благодарности в адрес Минздрава РД также выразили посетители ФАПа Равиль Каракаев, Сабира Джамалиева и Вагидат Батырова.

Вагидат Батырова отметила: «Это очень здорово, что мы можем получить первичную медицинскую помощь на месте.

Теперь в отремонтированный ФАП приходить безопасно, можно не бояться, что крыша завалится. Спасибо руководству республики от всех жителей за такой прекрасный ФАП!»

Отрадно, что теперь медицинская помощь стала доступной во всех отдаленных поселениях нашего родного Тарумовского района.