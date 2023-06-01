Нацпроекты в РД

Новый детсад в Махачкале сможет принимать детей в возрасте от двух месяцев

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ГБДОУ РД «Колобок» на 60 мест открыл в городе Махачкале премьер Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов.

Дошкольное учреждение в этом районе республиканской столицы ждали давно — Махачкала расширяется, появляются новые дома, растет число горожан.

Здание оборудовано залом для физкультурно- музыкальных занятий, кружковым классом, а также пассажирским лифтом, обеспечивающими размещение инвалида на кресле-коляске с сопровождающим лицом.

Как отметил на открытии Абдулмуслим Абдулмуслимов, воспитанниками детского сада могут стать самые маленькие — работающие родители при необходимости могут отдать свое чадо уже в двухмесячном возрасте.

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