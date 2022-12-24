Новые высоты строительства

Строительная отрасль Дагестана, как и страны в целом, в последние годы столкнулась с серьезными вызовами: это и санкционные меры в отношении России, и существенное удорожание строительных материалов, изменения законодательства, связанные с антикризисными мерами. Но, несмотря на возникшие препятствия, своевременная государственная поддержка позволила не только не допустить простоя, но и добиться в некоторых направлениях роста по ряду показателей.

С поставленными на 2022 год задачами Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ РД справилось. Об этом на прошедшей в редакции «Дагестанской правды» итоговой пресс-конференции заявил глава ведомства Артур Сулейманов.

«Минстрой Дагестана участвует в реализации трех национальных проектов и девяти государственных программ, по которым большая часть целевых показателей достигнута в полном объеме, – сообщил Сулейманов. – Так, прогнозируется перевыполнение плана реализации одного из ключевых региональных проектов «Жилье»: по итогам 2022 года цифры достигнут порядка 1 035,0 тыс. кв. м, что составит 103 % к уровню 2021 года и 106,5 % – к показателям 2019 года. Перевыполнен план и по реализации программы «Количество семей, улучшивших жилищные условия»: при плановом значении 18 тысяч семей, фактически получили помощь свыше 52 тысяч (292 %)».

Министр напомнил, ранее Дагестан вошел в число семи субъектов России, завершивших программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с опережением установленных сроков. Для того чтобы процесс предоставления услуг по улучшению жилищных условий стал более прозрачным и максимально оперативным, проработан вопрос включения республики в пилотный проект Минстроя России по формированию единого реестра граждан, состоящих на учете. На сегодняшний день реализована полная автоматизация этого процесса, электронный портал запущен в тестовом режиме.

Касаясь темы модернизации объектов ЖКХ, глава ведомства сообщил, что Минстроем России реализуется новая программа на период 2023–2027 годы, в рамках которой на будущие два года для республики уже предусмотрено финансирование в размере 2976, 79 млн рублей: из них 2289, 84 млн рублей – федеральные средства и 686, 95 млн рублей – республиканские, рассчитанные на проектирование и строительство шести объектов. Также проведена работа по формированию перечня объектов для участия в программе, в него вошли 197 объектов водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения на сумму более 50 млрд рублей.

«По программе «Чистая вода» нацпроекта «Жилье и городская среда» в 2022 году велось строительство восьми объектов водоснабжения объемом финансирования 1503,83 млн рублей. По привлеченным средствам в этой части Дагестан входит в первую тройку среди регионов страны», – подчеркнул Сулейманов.

На сегодняшний день введен в эксплуатацию один объект – «Реконструкция систем водоснабжения Кизляра». Три объекта переходят на 2023 год: «Строительство водовода Чиркей–Буйнакск», «Водоснабжение городского округа «город Южно-Сухокумск и «Водоснабжение с. Карата Ахвахского района».

«Всего до 2027 года в рамках реализации федерального проекта «Чистая вода» планируется построить 18 объектов водоснабжения в Махачкале, Каспийске, Избербаше, Хасавюрте и Кизилюрте. Общий объем федеральных средств составит порядка 6,5 млрд рублей», – пояснил министр.

«Благодаря участию республики в пилотном проекте по модернизации системы ЖКХ Минстроя РФ создан Единый оператор водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения, который берет на себя часть затрат на коммунальные услуги, – напомнил Сулейманов. – Такой подход позволяет избежать резкого роста ранее установленных тарифов для населения. При этом тариф на коммунальные услуги до 2026 года будет расти в пределах индексов изменения платы до тех пор, пока качество не будет соответствовать цене».

Уже принято муниципальное имущество и осуществляется операционная деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения в Каспийске и в сфере теплоснабжения в Избербаше, где с 1 декабря Единый оператор приступил к эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения.

Дагестан в этом году стал лидером по количеству строящихся объектов образования среди всех субъектов РФ. В 2022 году в рамках Республиканской инвестиционной программы, в том числе по национальным проектам «Демография» и «Образование» велось проектирование и строительство беспрецедентного для региона количества школ и детских садов – это 158 объектов образования, из которых 103 школы на 40 093 ученических места и 55 детских садов на 7888 мест.

Касаясь темы самостроя, Артур Сулейманов сообщил, что порядка 200 самовольных строительных объектов в Дагестане получат вторую жизнь. «Из общего списка 457 незаконно возведенных многоквартирных домов исключены 165, на которые в судебном порядке получены решения о признании права собственности. Еще по 30 объектам завершаются работы по переводу из желтой в зеленую зону», – заключил министр.

Источник: Дагестанская правда