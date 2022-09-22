Новые возможности для развития промышленности Дагестана

В своем комментарии о пребывании в Дагестане вице-премьера России Дениса Мантурова, который курирует вопросы промышленности, главный редактор республиканской газеты «Рутульские новости» Байрамбек Магомедов отметил важность для региона принятых решений по вовлечению дагестанских предприятий в работу по обеспечению технологического суверенитета страны.

«Личное посещение курирующим промышленный сектор экономики государства — вице-премьером Мантуровым ведущих промпедприятий Дагестана говорит о том, что федеральный центр намерен как можно более емко, обширно использовать потенциал нашего региона. В условиях санкций Запада у экономики РД появляется еще один уверенный шанс на создание рабочих мест, на подъем экономики, на перевооружение цехов, заводов», — подчеркивает эксперт.

Во время СССР во всех городах и даже поселках Дагестана действовало много заводов, фабрик и цехов по разным направлениям, в том числе оборонным, в которых трудились тысячи человек. Неплохо было бы этой базе, где это еще возможно и целесообразно, возродить производство современной высокотехнологичной продукции оборонного и гражданского назначения.

Абдурахман Манафов, зам. гл. редактора газеты «Вести Агула»