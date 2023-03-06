Новые творческие конкурсы для художников и переводчиков

В 2023 году отмечают столетие со дня рождения Расула Гамзатова. В рамках проекта «Мой Дагестан. Наш Расул» Библиотека иностранной литературы при поддержке Постоянного представительства Республики Дагестан при Президенте Российской Федерации проводит конкурсы художественного перевода и иллюстраций на основе поэтических произведений Расула Гамзатова. Результатом станет издание полиязычного сборника стихов.

Целью конкурсов является популяризация творческого наследия Расула Гамзатова, выдающегося аварского поэта, публициста, прозаика и переводчика, обладателя более двух десятков советских, национальных, российских и международных наград, Народного поэта Дагестана. Первый сборник стихотворений Гамзатова вышел в 1943 году, когда ему было всего 20 лет. Его произведения исполнены лирической искренности, любви к родине и народным традициям, и переведены на многие языки мира. Также следует отметить, что Гамзатов и сам охотно переводил на аварский: Маяковского и Пушкина, Блока и Есенина, Лермонтова и Некрасова. Известны переводы Гамзатова на арабские строки Абдул Азиза Ходжи и других восточных поэтов.

Для участия в конкурсе художественного перевода «Я жизнь люблю» необходимо перевести с русского языка одно или несколько предложенных произведений Расула Гамзатова. Перевод может быть выполнен на следующие языки: английский, арабский, белорусский, испанский, итальянский, китайский, корейский, немецкий, польский, португальский, сербский, словенский, турецкий, украинский, французский, японский.

Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям: стилистическая грамотность, разнообразие переводческих приемов, стиль и художественная насыщенность перевода, наличие художественно-выразительных средств, знание соответствующей терминологии.

Для участия в творческом конкурсе иллюстраций «Люблю я всю планету» необходимо выполнить иллюстрацию к одному из предложенных стихотворений Расула Гамзатова. Иллюстрация может быть выполнена как в виде рисунка, картины (и затем отсканирована), так и с использованием коллажа, компьютерной графики. Главное, качество исполнения, оригинальность и новизна творческого замысла, наличие авторских находок и решений, оригинальное графическое и композиционное решение и подача.

Конкурсы направлены на укрепление и развитие диалога культур разных стран и народов, воспитание любви к поэзии, развитие искусства иллюстрации литературных произведений, повышение качества перевода, переводческих и лингвистических компетенций в области владения родным и иностранными языками.

Участвовать в конкурсах могут как состоявшиеся профессионалы, так и студенты профильных вузов.

Прием заявок на участие в Конкурсе проходит с 1 марта по 12 апреля. Победители будут определены по итогам работы жюри 27 апреля. Итоги Конкурса будут опубликованы на сайте Библиотеки иностранной литературы.

Источник: https://libfl.ru/ru/news/novye-tvorcheskie-konkursy-dlya-hudozhnikov-i-perevodchikov