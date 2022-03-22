Новые объекты здравоохранения и дорожной сферы строятся в Каспийске

В городе Каспийск начато строительство новых объектов здравоохранения и дороги к Каспийской флотилии. В ходе рабочего визита Сергея Меликова в Каспийск Глава республики отметил, что участок дороги будет играть важную роль для всех каспийчан. На объекте ведутся мероприятия по организации дорожного полотна протяжённостью триста метров и шириной семнадцать метров. Кроме того, Глава ознакомился с планами строительства лечебного корпуса, ССМП и поликлиники на территории ЦГБ города Каспийска. Реализация данных мероприятий позволит повысить качество оказываемой в городе медицинской помощи.

Вконтакте Одноклассники