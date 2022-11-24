Агул, Политика

Новые назначения

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Шабанов Арсен Нажмудинович назначен и.о. начальника полиции ОМВД РД по Агульскому району. 12 ноября 2022 года, Приказом министра внутренних дел по РД, майор полиции Шабанов Арсен Нажмудинович, назначен и.о. начальника полиции ОМВД РД по Агульскому району.

Арсен Шабанов родился в 1980 году в городе Махачкале. В 1999 году окончил МССШМ МВД РФ, в 2004 году окончил Краснодарскую Академию МВД России. До назначения работал старшим дознавателем отдела полиции ОМВД РД по Советскому району города Махачкалы. Женат, имеет двоих детей.

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