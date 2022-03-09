Новые меры поддержки из-за санкций

По причине проведения Россией специальной военной операции на Украине с конца февраля 2022 года многими странами были введены новые пакеты экономических санкций. В связи с этим Правительством РФ приняты новые меры поддержки российского бизнеса и граждан.

В целом ряде мер для Республики Дагестан, как аграрного и дотационного региона, наиболее значимы меры Правительства России по поддержке сельхозпроизводителей и по оперативному правовому регулированию социальных вопросов.

Для сельхозпроизводителей введены кредитные каникулы и пролонгация льготных договоров.

Сельхозпроизводители получили право полугодичной отсрочки платежей по льготным инвестиционным кредитам, срок договоров по которым истекает в 2022 году. Речь идёт о платежах, которые приходятся на период с 1 марта по 31 мая 2022 года.

При положительном решении банка о предоставлении кредитных каникул отсрочка по таким платежам может достигать 6 месяцев.

Для краткосрочных льготных займов, срок договоров по которым тоже истекает в 2022 году, предусмотрена возможность пролонгации срока кредита ещё на 1 год.

Таким образом, сельхозпроизводители смогут уменьшить размер ежемесячных платежей и снизить кредитную нагрузку.

Несмотря на повышение ключевой ставки ЦБ, льготная ставка для заёмщиков останется прежней – до 5% годовых. Новые кредиты также будут выдавать на этих условиях.

Принято решение о выделении 5 млрд рублей на эти цели и субсидирование более 8000 ранее выданных кредитов в сфере агропромышленного комплекса. Такое решение особенно важно в период посевной кампании, которая уже началась в ряде регионов.

По оперативно-правовому регулированию социальных вопросов существенно расширены полномочия Правительства РФ.

Кабмин может сам оперативно принимать решения, когда это потребуется:

о повышении размера соцдоплаты к пенсии и дополнительной индексации в течение года отдельных видов пенсий на определенный кабмином коэффициент;

назначении размера социальной доплаты к пенсии, превышающего установленный Законом о государственной социальной помощи и др.

Для Дагестана, как региона с высокой рождаемостью, важна и актуальна в нынешних непростых условиях поддержка государства семей с детьми, о котором Президент страны объявил 8 марта, предложив установить новые выплаты на детей в возрасте от восьми до 16 лет для всех семей с низким доходом.

Путин отметил, что данная мера начнет действовать 1 апреля, а первые выплаты семьи смогут получить уже в мае. Государство будет делать все для поддержки семей, и назвал эту цель приоритетной.

Кроме того, поддержка оказывается родителям, воспитывающим детей в возрасте от восьми до 16 лет в одиночку.

Объявлены новые шаги по созданию в стране единой системы поддержки семей с момента беременности до достижения детьми совершеннолетия.

Абдурахман Манафов, зам. гл. редактора газеты «Вести Агула»