Новые канализационные сети решат проблему затопления улиц Махачкалы

Салман Дадаев сообщил о предстоящем строительстве канализационных сетей в центральной части Махачкалы, а также в отдалённых микрорайонах.

После длительного затопления некоторых улиц вследствие обильных осадков мэр города дал поручение административно-технической инспекции обследовать те улицы, которые наиболее часто оказываются затоплены.

Обследование ул. Бейбулатова показало, что она оснащена лишь ливневками, а канализации в этом районе нет. В то же время именно к ливневой канализации подключены многие новые многоквартирные дома.

Данные о нарушениях передаются в правоохранительные органы, дома будут отключены от ливневых канализаций, а также будут созданы новые канализационные сети.