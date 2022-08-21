Новые ФАПы Кулинского и Лакского районов Дагестана скоро примут первых пациентов

Министр здравоохранения Дагестана Татьяна Беляева проверила готовность новых ФАПов Кулинского и Лакского районов, построенных в рамках Программы модернизации первичного звена здравоохранения.

До проведения выездной Коллегии Минздрава РД в Кулинском районе Татьяна Беляева и специалисты ведомства провели обход в центральной районной больнице, а также осмотрели ФАП в с. Сумбатль. Как этот ФАП, так и ФАП в с. Цовкра-2 были возведены в рамках Программы модернизации первичного звена здравоохранения. Оба фельдшерско-акушерских пункта полностью оснащены и компьютеризированы, к ним подведены все необходимые коммуникации, уже получено санитарно-эпидемическое заключение, объекты находятся на стадии лицензирования, ведётся облагораживание территории вокруг них.

На стадии завершения и ФАП в с. Щара Лакского района, который также был осмотрен делегацией. Здесь от муниципалитета в ближайшее время ожидается проведение электричества, тогда будет обеспечена подача воды насосами, которые имеются в каждом ФАПе, плюс для поддержания резерва воды каждый ФАП оснащён 750 литровыми резервуарами. Кроме того, в Лакском районе строятся ФАПы в сёлах Хурхи и Бурши. Министр поручила побыстрее завершить все процедуры, чтобы ФАПы смогли принимать пациентов.

Надо отметить, что из 11 ФАПов Кулинского района 10 в хорошем состоянии, оснащены необходимым оборудованием. Один старый ФАП также будет включён в Программу модернизации первичного звена. Татьяна Беляева поговорила с пациентами районного стационара, узнала довольны ли они оказанием медпомощи. Недавно здесь был проведён ремонт в хирургическом и терапевтическом отделениях.

Однако, другие отделения и, в особенности, поликлиника — сборно-щитовое строение 70-х годов постройки, срок эксплуатации которого давно вышел — нуждаются в обновлении.

Министром было дано поручение подготовить проектно-сметную документацию на поликлинику, детское и родильное отделения, а также участковую больницу в с. Кули для рассмотрения возможности их капитального ремонта и реконструкции.

В ходе проведённой Коллегии были рассмотрены показатели службы здоровья. Министром было дано поручение изыскать возможность развернуть в районе гериатрический койки, так как значительную часть населения составляют люди пожилого возраста. Глубокий анализ заболеваемости и смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний поможет в их профилактике и увеличении продолжительности жизни жителей.