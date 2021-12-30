Образование

Новую ультрасовременную школу открыли в селе Баршамай Кайтагского района

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В селе Баршамай Кайтагского района открыли школу имени видного деятеля просвещения Абдуллы Качмасова.

Школа на 360 мест построена в рамках республиканской инвестиционной программы. Школа оснащена всем необходимым: от лифта и пандусов для граждан с ограниченными возможностями здоровья, душевых кабин и раздевалок при спортзале, буфета и актового зала с современным оборудованием, вплоть до больших интерактивных досок с сенсорным экраном и выходом в Интернет. Классы оборудованы по образовательным стандартам.

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