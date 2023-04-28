Новую школу вместо сгоревшей откроют в селе Рахата уже в сентябре этого года

Об этом в прямом эфире ЦУР Дагестана заявил руководитель Ботлихского района Руслан Гамзатов.

«Строительные работы в целом в прошлом году были завершены, но лично у меня были замечания к этому объекту и к строителям, которые ее строили. Я не могу принимать объект с многочисленными замечаниями и недостатками подрядчика (..) По моим замечаниям были приняты меры по их устранению. Я думаю, что 1 сентября у нас задача открыть школу и порезать ленту», — сказал глава муниципалитета.

На строительство новой школы затрачено более 280 миллионов рублей. В ней смогут учиться 400 детей. Напомним, пожар в школе села Рахата произошел в летом 2017 года. Жертв и пострадавших удалось избежать. Сейчас ученики продолжают обучение в обустроенных для занятий помещениях швейного цеха.