Нацпроекты в РД

Новую школу на 300 мест взамен аварийной построят в селе Тпиг Агульского района

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Об этом в прямом эфире ЦУР, организованном в рамках поручения главы Дагестана Сергея Меликова, сообщил руководитель Агульского района Закир Каидов.

«Самая крупная школа муниципалитета была построена в 1936 году, и здесь любые ремонтные работы не смогут изменить ситуацию. В связи с этим было принято решение о строительстве в селе Тпиг новой школы. Наряду с этим разрабатывается проект по строительству типового спортзала в селе Хутхул. Подготовлен весь необходимый пакет документов», — отметил Закир Каидов.

Смотрите полную запись эфира здесь.

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