Образование

Новотанусинская школа скоро получит лицензию

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Земля, на которой построено здание школы, имеет категорию сельхозназначения. Чтобы получить образовательную лицензию, нужно переоформлять документы.

Школа на 100 мест построена в рамках программы федерального центра «Устойчивое развитие сельских территорий». В здании есть светлые классы, спортзал, кабинет медсестры и столовая.

Сейчас школьники обучаются в ветхом здании без отопления.

Артем Здунов поехал на место и осмотрел школу. Премьер поручил найти законный выход из ситуации с помощью парламента.

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