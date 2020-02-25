Новотанусинская школа скоро получит лицензию

Земля, на которой построено здание школы, имеет категорию сельхозназначения. Чтобы получить образовательную лицензию, нужно переоформлять документы.

Школа на 100 мест построена в рамках программы федерального центра «Устойчивое развитие сельских территорий». В здании есть светлые классы, спортзал, кабинет медсестры и столовая.

Сейчас школьники обучаются в ветхом здании без отопления.

Артем Здунов поехал на место и осмотрел школу. Премьер поручил найти законный выход из ситуации с помощью парламента.