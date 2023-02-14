Новолакский район присоединился к республиканскому благотворительному марафону в рамках акции «Всё для Победы!»

Акция приурочена ко Дню защитника Отечества. Так, в райцентре, на фасадах зданий организаций и учреждений, а также в местах скопления людей размещены листовки, самоклейки размером А3, плакаты с информацией о фонде. В общественных местах развешены баннера размером 2х3.

Отметим, что к марафону может присоединиться любой желающий и внести свой вклад в поддержку бойцов СВО.

Сбор средств проходит по индивидуальному QR-коду на счет фонда «Все для Победы». Собранные средства и гуманитарная помощь будут распределяться только среди дагестанских бойцов по мере их нужд.

Как стать участником марафона:

1. Просканировать региональный QR-код и перевести средства на счет по указанным реквизитам;

2. Принести закупленное снаряжение, обмундирование или другую гумпомощь непосредственно в региональный штаб по адресу г. Махачкала, пл. Ленина, 1 (здание Миннаца РД, 1 этаж), тел. 51-40-44.