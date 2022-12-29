Новолакский район присоединился к акции «Добрая мастерская»

Образовательные учреждения в Новолакском районе активно участвуют в акции «Добрая мастерская». В рамках акции дети готовят новогодние открытки с самыми тёплыми и искренними пожеланиями бойцам на передовой, а также новогодние гирлянды для военнослужащих, которыми можно будет украсить место дислокации, наполнить его уютом и заботой.

Данное мероприятие направлено на духовную поддержку мобилизованных и военнослужащих. Каждый ребенок проникся чувством патриотизма и гордости за героизм и смелость тех, кто надежно охраняет мирное небо над его головой.

Наши солдаты сейчас очень нуждаются в моральной поддержке, приятные подарки от детей, которые они сделали собственноручно, помогут поднять боевой дух ребятам. Наши бойцы почувствуют, что в такой подарок детьми вложена душа и любовь.

Ведь, всегда приятно получать подарки, особенно те, которые сделаны детскими руками. Добрые посылки отправятся в зону военных действий и найдут своих адресатов.