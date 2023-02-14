Новолакский район принимает участие в патриотическом проекте «Лица Героев»

К патриотическому проекту «Лица Героев» в Новолакском районе присоединились общеобразовательные организации.

Основная цель проекта — создание условий для формирования у детей и подростков уважительного отношения к истории Родины, героическому прошлому и настоящему нашей страны, героям боевых действий и доблестного труда на примере героических образов ветеранов Великой Отечественной войны, участников боевых действий, ветеранов труда.

На фасадах образовательных учреждений размещается информация об одном заслуженном человеке, герое, вошедшем в историю Отечества или являющимся героем нашего времени, с его фотографией, биографией, героическим путем.

Также на информации, размещенной на фасаде школы, располагается QR-код для мобильных устройств, отсканировав который школьник попадет на официальный портал, где представлена информация о герое.

Организованы также информационно-просветительские мероприятия для обучающихся школ.