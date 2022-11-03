Новолакский район направил более 200 коробок посылок с весом 1600 кг участникам СВО

В Новолакском районе подвели итоги акции «Посылка солдату», где активное участие приняли общеобразовательные учреждения.

Педагоги, учащиеся и их родители собрали 218 коробок общим весом полторы тысячи килограммов. В коробки упакованы продукты питания, сладости, теплая одежда, письма с пожеланиями и многое другое. Всё это вскоре доставят на фронт нашим участникам СВО.

В организации перевозки «Посылок солдату» помог замначальника отдела Миннац РД Аслан Асланов и член Совета при Главе РД по развитию гражданского общества и правам человека Магомед Гусейханов.

Они поблагодарили администрацию Новолакского района и школьников за проделанную работу.

Активисты волонтерского движения и РДШ Новолакской гимназии от имени всех школьников Новолакского района записали видеообращение военнослужащим и мобилизованным гражданам. #СвоихНеБросаем.

Управление образования МО и работники образовательных учреждений района инициировали создание резервного фонда помощи военнослужащим, участвующим в специальной военной операции, и мобилизованным, проходящим подготовку и боевое слаживание.