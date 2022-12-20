Новолакский район доставил около 50 коробок с посылками в Республиканский центр по приёму новогодних подарков для семей военнослужащих и мобилизованных

В Махачкале в эти дни состоялось открытие Республиканского центра по приему новогодних подарков для семей военнослужащих и мобилизованных. Центр открыт в рамках Всероссийской акции «Мы вместе».

В этот день представители Новолакского района доставили в пункт порядка 50 коробок с посылками.

️Отметим, что работа пункта организована при поддержке начальника Отдела общественных проектов Администрации Главы и Правительства РД Шамиля Алиева и исторического парка «Россия — моя история».

Пункт приема будет работать до 8 января 2023 года и доставить новогодние подарки или тёплые вещи для военнослужащих сможет любой желающий.