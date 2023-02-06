Новокосинцы с танцами встретили бойца из зоны СВО

Жители селения Новая Коса Бабаюртовского района с песнями и танцами встречали всем селом своего героя – Солтана Иманмурзаева, который вернулся из зоны СВО на краткосрочный отпуск.

Солтан Иманмурзаев — выпускник местной школы. После окончания школы, отслужившись в рядах российской Армии, он выехал в районы крайнего Севера, где устроился на работу в городе Нефтеюганск.

Когда нависла угроза над нашей Родиной, Солтан не стал отсиживаться, и по зову сердца, одним из первых отправился на передовую вместе с другими мобилизованными. Служил Солтан Иманмурзаев в городе Сватово Луганской Народной Республики.

За примерное поведение и исполнительскую дисциплину, командование наградило Солтана Иманмурзаева краткосрочным отпуском.

Впереди его ждет возвращение к своим боевым товарищам и мужественное выполнение боевых заданий во имя мира на земле. И он, как истинный патриот своего народа и Родины, готов с честью достигнуть поставленные цели.