Новогодняя ночь принесла в дагестанские семьи 117 новорождённых

На 50 девочек и 67 мальчиков больше дагестанцев встретили 1 января 2021 года. Только в Махачкале в ночь с 31 декабря на 1 января родилось 14 малышей. А вот в новогодние каникулы Дагестан обогатился на более чем 800 маленькими гражданами.

В роддомах постарались «зафиксировать» самого первого новорождённого Дагестана в 2021 году. И по данным им стал мальчик, который родился во втором роддоме Махачкалы в 00.05.

UNICEFF приводит мировую статистику: во всем мире в новогоднюю ночь родилось больше 370 000 детей. Рекордсменом среди всех стран стала Индия, где появилось на свет почти 60 000 новорождённых. В России же 1 января родилось около 5000 малышей.