Новое время требует новых подходов

Федеральный закон №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», принятый в 2003 г., не отвечает сегодняшним реалиям России и Республики Дагестан. Время ушло вперед, жизнь стала динамичней и, в условиях, когда управление в государстве разделено на два достаточно самостоятельных вида: государственное и муниципальное, — возникает много нестыковок, несоответствий интересам народа. Да и сам закон был принят в большей степени под надзором наших заокеанских «друзей», которые не были заинтересованы в экономической и политической стабильности в России.

А противоборство властей, заложенное в основе организации местного самоуправления, которое не стыковалось с государственным, не всегда способствовало защите жизненных интересов народов России, в том числе и Дагестана. Чего греха таить, отдельные главы сельских администраций, пользуясь неповоротливостью двухуровневой системы, не всегда считали нужным решать возникающие проблемы совместно с районным руководством, пренебрегали общегосударственные установки по тому или иному вопросу, т.е. не было единой системы управления обществом. А наличие единой системы публичной власти в государстве позволяет общими усилиями решать те проблемы, которые возникают, в том числе и на уровне сельских территорий, т.е. бить в одну точку.

Как мы знаем, кадры решают все. При сегодняшнем положении освобождение нерадивого, думающего только о собственном благополучии главы местного самоуправления, является проблематичным. И поэтому у нас в республике не редкость глава, который годами руководит районом или городом, не добивается улучшения ситуации на вверенной ему территории, потому что процесс досрочного его освобождения от занимаемой должности по действующему закону — очень трудный, сложный. Здесь возникает и коррупционное влияние на депутатов. Новый закон позволяет Главе субъекта эти проблемы решить своевременно, не дожидаясь пока тот полностью провалит работу.

Проект закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти» предусматривает способ формирования представительного органа МО путем выборов, т.е. нет ущемления демократии.

А глава МО избирается либо из своего состава, либо из кандидатов, представленных высшим должностным лицом субъекта — ст.18. (в данном случае он возглавляет и администрацию МО). Т.е. усиливается ответственность Главы перед руководителем субъекта. В условиях поляризации населения по уровню жизни — это очень важно.

Часто председатель районного или городского собрания и глава администрации не ладят друг с другом, хотят избавиться друг от друга. В проекте нового закона так же заключена норма, при которой, когда прекращаются полномочия представительного органа, то полномочия главы МО тоже прекращаются. Это позволяет исключить противоборство между ними, что всегда идет во вред делу.

Думаю, позитивным является и то, что в соответствии со ст. 74 возможно создание межмуниципальных печатных СМИ, что, во-первых, позволяет сократить расходы на них, во-вторых, это даст возможность всегда быть в курсе того, что происходит у соседей, перенять друг у друга положительный опыт.

Однако, на мой взгляд, в законопроекте есть некоторые нормы, вызывающие сомнения. В статье 21 указывается, что досрочное прекращение полномочий главы МО в связи в т.ч. и с утратой доверия Президента РФ. Вряд ли такая норма необходима, потому что в соответствии с законопроектом Глава субъекта РФ так же имеет такую возможность.

И другое. В проекте заложена норма, при котором собрание граждан по вопросам организации общественного самоуправления считается правомочным, если в нем принимает участие 1/3 жителей, проживающих на соответствующей территории. При наличии тухумных, клановых связей вряд ли это положение будет способствовать объективному решению поднимаемых вопросов.

Согласно ст. 50 законопроекта вводится должность старосты. Здесь при принятии исходящего закона РД, видимо, надо найти наименование, свойственное традициям народов Дагестана.

Руководитель Совета при Главе Республики Дагестан по развитию гражданского общества и правам человека, председатель Дагестанского регионального отделения Ассамблеи народов России Зикрула Ильясов