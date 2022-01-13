Нацпроекты в РД

Новое о госпрограмме «Доступная среда», реализуемой на территории Дагестана

Оставить комментарий

С 2013 года в Дагестане обеспечиваются условия доступности услуг, объектов для маломобильных граждан и инвалидов. Происходит это в рамках реализации госпрограммы «Доступная среда».

24 декабря 2021 года вышло Постановление Правительства РД N352, которое утверждает госпрограмму РД «Доступная среда» на период 2022-2024 гг.

В рамках программы 44 учреждения соцзащиты, 14 ЦЗН, 15 учреждений здравоохранения, 1 учреждение культуры, 4 образовательных учреждения, 9 спортивных учреждений будут дооборудованы для доступности инвалидам.

Также читают:

Аэропорт Махачкалы и санаторий "Каспий" свяжет нов...
До конца года в Каспийске будет в полном объёме за...
Федеральный центр увеличит финансирование проекта ...
Минтруда Дагестана закупило спецмашины для перевоз...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *