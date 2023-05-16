Новобранцы из Новолакского района отправились на службу в Западный и Южный военные округа

Весенняя призывная кампания все еще продолжается. Призывники, получившие повестки, обеспечивают явку в Военкомат и проходят все необходимые процедуры.

Обязательным является прохождение медицинского осмотра, обеспечение военной формой, вещевым мешком со всем необходимым.

Накануне с республиканского сборного пункта отбыла группа будущих солдат в количестве 34 человек, среди которых и срочники и из Новолакского района.

Призывников и их близких информируют о том, что согласно поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина, ни один призывник, поступающий на срочную службу, не будет направлен в зону проведения СВО или служить в новые регионы России.

На сей раз срочники-призывники пройдут службу в Южном и Западном военных округах.