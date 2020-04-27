Нацпроекты в РД

Новая зона отдыха появится в селе Орота

Оставить комментарий

В рамках реализации проекта «Мой Дагестан — комфортная городская среда», инициированного Главой Дагестана, в селе Орота МР » Хунзахский район» проходит строительство парковой зоны.

Финансирование данного проекта превышает восемьсот тысяч рублей и не прекращается даже в период всеобщей самоизоляции. По завершении мероприятий в селе появится место для отдыха граждан площадью 10 ар.

Также в рамках реализации программы «КГС» в районе в 2019 году уже были построены две парковых зоны: в с. Батлаич и с. Гоцатль.

Также читают:

В сепараторном поселке Махачкалы благоустроили дво...
Владимир Васильев принял участие в обсуждении мер ...
Премьер-министр призвал ускорить темпы работ по ре...
Исторический парк «Россия - моя история» в Махачка...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *