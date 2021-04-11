Вакцинация, Здравоохранение

Новая вакцина от коронавируса доступна в Дагестане

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Дагестан медленно, но верно проходит иммунизацию от вируса, который больше года назад ввёл весь мир в оцепенение. Казалось бы, эпидемия начала спадать, но тут же возникла новость о начале третьей волны коронавируса в Дагестане. Актуальна в данных условиях поставка ещё одного препарата «ЭпиВакКорона», тоже отечественного производства. До этого дагестанцы прививались «Спутником V».

Хоть и принцип действия обеих вакцин одинаков — вызвать иммунный ответ — технология производства разная. «Спутник V» — этот обезвреженные частицы аденовируса, а «ЭпиВакКорона» — искусственные пептиды, аналогичные белкам коронавируса.

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